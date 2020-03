Lista de isentos da taxa de inscrição do concurso da Prefeitura de Penedo é divulgada

A relação preliminar de candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição do concurso público lançado pela Prefeitura de Penedo foi divulgada pela Copeve, setor da Universidade Federal de Alagoas responsável pela realização do certame.

O benefício concedido conforme a legislação pertinente atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e também doador regular de sangue e de medula óssea, condições também amparadas em lei federal regulamentada em nível municipal para todos os casos.

O edital do concurso da Prefeitura de Penedo estipula como prazo para recorrer do indeferimento da isenção os dias 10 e 11 de março, por meio de preenchimento do formulário que pode ser acessado clicando aqui.

A relação definitiva do pessoal isento será divulgada no próximo dia 18.

Confira aqui relação preliminar dos 500 candidatos com isenção do pagamento da taxa deferido

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP