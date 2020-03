Saiba o por quê a VPN lhe deixa mais seguro na internet

Nos tempos atuais, os internautas vêm tomando pouco cuidado com a segurança digital. O contraste disso vem com o aumento em crimes virtuais em todo o mundo.

Você sabe como se defender?

Antigamente acreditávamos que só a instalação de um antivírus em computador já bastava para estarmos seguros, livres de invasão ou de vírus, mas não é bem assim. Virtual Private Network, ou Rede Virtual Privada, a famosa VPN, é uma das alternativas mais confiáveis para se sentir seguro na ‘web’.

VPN é uma formação de grupo de computadores que se conectam usando uma rede pública: a ‘internet’. Algumas empresas usam VPNs para conectar centros de dados distantes.

Basicamente, uma VPN permite o acesso remoto a recursos de uma rede local, ainda que você não esteja fisicamente conectado nessa rede. Também serve para garantir proteção durante a troca de informações pela internet em redes públicas. Mas não basta usar qualquer serviço de VPN, é até perigoso usar algumas que são de graça, por isso indicamos a Surf Shark (https://surfshark.com/pt-br/).

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA VPN? PARA QUEM É INDICADO?

Se você usa no trabalho e precisa usar seu computador ou smartphone para acessar seus e-mails, saiba que com a VPN fica mais tranquilo e seguro, pois a possibilidade de interceptação é muito menor ou quase zero.

Se você ama privacidade, a VPN também é algo imprescindível. Usando essa tecnologia, ninguém vai saber de onde você está acessando, qual navegador e provedor de internet está usando, com certeza você ficará totalmente invisível para terceiros.

Se você está fora do país, ela também poderá lhe ajudar. Alguns sites de streaming bloqueiam acessos de outros países, isso tudo para garantir conteúdo de qualidade para seus patriotas. Mesmo você estando em outro território estrangeiro, ao se conectar com sua VPN, o site de streaming não irá lhe enxergar como um visitante estrangeiro, e liberá seu acesso sem problema algum.

Mesmo que você não se encaixe nesses quesitos, tenha noção que a VPN poderá sim lhe beneficiar. Entenda que qualquer rede conectada ao seu dispositivo, ao qual você não seja administrador, é insegura. A Rede Virtual Privada é a melhor forma de se proteger nesses casos.

NINGUÉM ESTÁ 100% SEGURO

Entenda que mesmo tomando todos os cuidados, ter uma VPN, só o fato de você estar conectado a ‘internet’ você corre riscos de segurança, portanto tome todos os cuidados:

Antivírus – Tenha sempre um antivírus instalado em seu computador, notebook ou smartphone. Faça sempre varreduras de rotina para saber se o dispositivo pode estar infectado ou não.

Atualizações – Atualize também todo seu sistema operacional, programas, aplicativos e antivírus. Não basta ter programas seguros sem que os mesmos não possam ser atualizados pelas suas respectivas empresas. As atualizações servem para prevenções e correções de segurança.

Cuidado nos cliques – Não vá aí clicando em tudo que vê ou acreditando em tudo que está escrito. Muitas pessoas que são lesadas na internet, só foram porque acreditaram em mensagens enviadas em Whatsapp, e-mail ou SMS. Nunca forneça nenhum dado pessoal a um estranho, principalmente dados cadastrais ou códigos de segurança como do Whatsapp, Facebook ou Instagram. Se você não participa de qualquer promoção de lojas, não acredite que você foi o ganhador de qualquer sorteio, geralmente os hackers usam essa táticas para roubar dados de internautas.