Na tarde desta quinta-feira, 19 de março, um veículo oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE, foi tomado por chamas e teve perda total. De acordo com informações, a Kombi de placa NMC-0478 realizava serviços rotineiros na Vila Marias quando chamas na parte traseira do automóvel se alastraram e em pouco tempo tomou conta do carro todo.

Felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais. O SAAE emitiu um comunicado oficial esclarecendo o episódio, confira na íntegra:

O SAAE Penedo informa que na tarde desta quinta – feira dia 19 de março de 2020, uma equipe que realizava serviços rotineiros na parte alta da cidade, numa rua em projeto, quando teve o veículo oficial Kombi placa: NMC 0478 consumido pelas chamas. O fogo se iniciou na parte traseira e se alastrou rapidamente destruindo o veículo. Os ocupantes assistiram impotentes o incêndio. O extintor ainda foi acionado pelo motorista Elenildo Farias mas as chamas atingiram o interior do veículo e os materiais inflamáveis como tubos de cola e estofados entraram em combustão. Os bombeiros compareceram ao local e apagaram as chamas. Ninguém saiu ferido.

Não se sabe o que causou o incêndio. O responsável pelo Setor de Transportes Silvio Santos informou que o veículo estava com as revisões em dia.

Da Redação com informações do SAAE