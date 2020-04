1ª Live Penedo Solidário arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Evento foi feito ao vivo pelo canal de Youtube do Boa Informação

Ajudar os mais necessitados! Foi pensando nisso que a ideia da 1ª Live Penedo Solidário surgiu, idealizada pelo site Boa Informação, Grupo D2, Alan Sonorização, Dj Grudde e projeto Mãos que Abraçam, a ação beneficente arrecadou mais de uma tonelada em alimentos.

Nesta quarta-feira, 15 de abril, o Grupo D2 se apresentou com um propósito bem diferente, receber doações para famílias carentes de Penedo e também doações para profissionais que vivem da música, e no momento estão sem poder trabalhar.

O evento ao vivo recebeu apoio de várias pessoas e empresas parceiras, para que tudo acontecesse da melhor forma. Agradecemos de coração: Central das Bebidas, Martina Bispo, Vodka Slova, Robson Marthyres Decor, Restaurante Perto de Casa, CDC Vídeo, Leão Filmagens, R Vídeo, Center Mix Sorvetes, Braúna Penedo, Penedo FM – Programa Lance Livre, Biscoitos D’Lícia, Fire Burguer. Além disso, as pessoas que se disponibilizaram na Central de Doações: Alane, Kerly, Lima, Thayse Lobo ,Flávia Fróes, Sidinho Drinks e Martinha Marthyres.

Durante mais de quatro horas de duração, além de no dia seguinte, foram doados mais de 1 tonelada de alimentos, 125 cestas básicas prontas, 40 cursos gratuitos da Residência Educação Penedo, diversos alcoóis 70% e muito mais!

Esquina da Carne (Doca e Fabiano) – 150 kg de alimentos

Moto Club Falcões do Baixo São Francisco – 50kg de alimentos

Júnior Machado – 1 cesta básica

Gabriel Smith – 1 cesta básica

Josival Gomes – R$100

Fã clube Carlinhos Maia – R$120,00

Rodrigo Bento e Popular Alimentos – 2 fardos de cuscuz

Lay Fontes – 1 fardo de cuscuz

Jogador Marinho – 50 cestas básicas

Gilmar Medeiros – R$100,00

Mecadinho China Filho – Org. Mayk e Talisson – Diversos alimentos

Vereador Fagner Matias – 10 cestas básicas

Família Matias (Farly, Fátima, Fábio, Fernanda, Iara, Alyson e Áurea) – 10 cestas básicas

Maria Betania – R$100,00

Wallan Fred e Gicelma Farias – 1 fardo de cuscuz

Keylha Carvalho – Servcont – 1 fardo de Flocão

Ana Luíza – R$100 (Vakinha on-Line)

Ledilson Lima – R$50,00

Peixoto Gás – 20kg de alimentos

Daniel e Edvânia (Dondocas) – 10Kg de arroz, 10 unidades de flocão, 10kg de macarrão

Claudiane Loja T4 – 1 cesta básica

Joelma Ferreira e Dayvini Narcizo – 60 kg de alimentos e 50 barras de sabão

Modalu Variedades – 1 cesta básica

Diego Sallute – 30kg de açúcar e 1 fardo de macarrão

Lívia e Cabo Freitas / Wagner Xavier e Jussara / Helivia e Joverlan – Kamyla do Grupo Ximões – 6 cestas básicas

Josineide Bezerra – 10kg de açúcar

Bobby Lemos Júnior – 2 cestas básicas

Bruna Matias – 1 cesta báscia

Maravilha da Terra (Chás Naturais) – 10kg de açúcar

Aninha e Dani Nerys – 10 pacotes de café

Hélio Professor – 10 óleos de soja

Kelly Christine – R$50,00

Felipe Moura – Pacotes de álcool 70%

Fábrica de Ideias – 15 camisas

Vereador João Lucas – 1 fardo de arroz, 1 fardo de macarrão

Gustavo Peixoto – Diversos Alimentos

Fábia Cristina – 1 cesta básica

Jean e Rômulo Petisco – 1 fardo de flocão

Edmara Ferreira Morais – 2 cestas básicas

Primavest e Carambola – 10kg de arroz

Forte da Rocheira – 1 fardo de feijão, 1 fardo de arroz, 1 fardo de macarrão, 1 fardo de flocão

Suellen Goes – 10kg de feijão

Ronei Silva (PM/BA) – R$100 (Vakinha On-Line)

Gustavo Barreto – R$50,00

Greicy Supermoda – 1 cesta básica

Kibarato Supermercado – 2 fardos de papel higiênico, 1 caixa de água sanitária

Contorno Construções – 34 pacotes de flocão

Lojas Diana – 5 cestas básicas

Óticas Carol Penedo – 4 cestas básicas

Aliny Costa – 20kg de arroz, 20 pacotes de flocão

Vodka Slova – Diversos frascos de álcool 70%

Grysielly Depilação – 2 fardos de flocão

Mercadinho Vital – 20 cestas básicas

Anselmo Machado – 30kg de arroz

Ramalhão Futebol Clube (Aerton Reis) – R$100,00

Aninha Minas – 1 fardo de açúcar

Danielly Almeida – 1 fardo de cuscuz

Luciana Rodrigues Vicente – 1 arroz, 1 cuscuz, 1 açúcar, 2 sabonetes, 2 cremes dental

Francielly Rodrigues – 10 pacotes de arroz, 10 pacotes de macarrão

Quinho Reis- 30kg de arroz

Alex Ramos – R$50,00

Diego e Pollyana – diversos alimentos

Michael Reis – R$60,00

Alexandre Pão e Adriana – R$60,00

Ateliê das Unhas – 2 fardos de flocão

Residência Educação – 40 cursos grátis

Mercadinho Oliveira – 1 Cesta Básica

Pedro Soares – 4 Cestas Básicas

Objetivo Curso – 15k de feijão

Marcius Beltrão e Dalila Cabral – 26 cestas básicas

Betinho Representante – 1 fardo de arroz

Cris do Mercadinho Santos 2 – 1 fardo de café, 1 fardo de farinha, 1 caixa de molho pronto

Eduardo Mariza Calçados – 30kg de arroz

Daniel Mendonça – 1 fardo de macarrão

Rafael Medeiros – 1 fardo de cuscuz. Ana C Ferreira- 30 reais. Bruno Galvão – duas cestas básicas.

Albert Cell – 1 fardo de arroz

Vereador Ernande Pinheiro – 05 cestas básicas

Ronaldo Santiago – 01 cesta básica

Mariana Guimarães -7 itens de cestas básicas

Neiriane Batista – 7 kg de alimentos diversos

Ronaldo Lopes – 40 kg de arroz, 30 pacotes de macarrão, 30 pacotes de café.

Parte dessas doações já foram arrecadadas e já estão praticamente prontas para serem entregues, já outras serão ainda recebidas pela equipe do Projeto Mãos que Abraçam.

Obrigado a todos que contribuíram para amenizar a vida de pessoas que estão precisando! E não iremos parar por aí, aguardem!!!

