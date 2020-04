Prefeito de Penedo assina ordem de serviço para construção da nova Escola Douglas Apratto

Município vai investir mais de R$ 1 milhão no novo equipamento que vai permanecer no bairro de origem

Em meio a pandemia que o Brasil enfrenta, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), traz uma boa notícia aos penedenses, em especial, aos moradores do bairro Santo Antônio. Depois de um tempo de espera e concluir os trâmites burocráticos, foi assinado na noite desta quinta-feira (02), no Gabinete, a ordem de serviço para início das obras da nova Escola Douglas Apratto Tenório.

Estiveram presentes ao ato, o vice-prefeito Ronaldo Lopes (PMDB), a secretária de Educação Cíntya Alves e o vereador Edvaldo Santos (PHS). “É uma notícia muito boa para nossa comunidade. Sou morador do bairro, lutei muito para chegar neste momento. Esse foi um dos meus grandes objetivos como legislador. Agora vamos ter de volta a nossa escola. Em nome dos moradores do nosso querido bairro Santo Antônio, muito obrigado prefeito e secretária”, comemorou o parlamentar.

O Município vai investir um milhão, vinte e nove mil, cento e oitenta e um reais e quatro centavos (R$ 1.029.181,84). As obras iniciarão na próxima segunda-feira (06). O local da construção será onde funcionou a antiga Escola Jacome Calheiros.

“Estou muito feliz por estar concretizando mais uma promessa da nossa administração. É muito importante quando estamos tornando real o desejo de um povo. Quero agradecer a confiança de todos os pais da comunidade, que não deixaram de acreditar e continuaram com as crianças matriculadas no prédio provisório. Isso só corrobora em reafirmar que a nossa gestão desenvolve um trabalho sério, voltado ao bem-estar dos nossos alunos. E já na próxima segunda, a nova Escola Douglas começa a ganhar forma e sair do papel”, avisou a secretária de Educação Cíntya Alves.

O prefeito Marcius Beltrão disse que o atraso se deu pela demora do Governo de Alagoas doar a área ao Município. “Houve um atraso no processo licitatório, nos trâmites para dar início ao projeto. Isso ocorreu pela demora do Governo de Alagoas oficializar a doação da área para que pudéssemos construir o novo equipamento educacional. Mas, passados os problemas, aqui estamos, trabalhando para construir a nova Escola Douglas Apratto Tenório e fazer a sua entrega ainda este ano. Assim é a nossa administração: Promessa feita, promessa cumprida. Parabéns para todos os moradores do querido e primeiro bairro de Penedo, o nosso Barro Vermelho”, encerrou o gestor.

Roberto Miranda / Assessoria