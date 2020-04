Prefeitura de Penedo cria cadastro de costureiras para produzirem máscaras de prevenção ao COVID-19

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo lançou na manhã desta quinta-feira, 09 de abril, uma página especial para cadastro de costureiras(os) que deverão confeccionar máscaras de tecido para prevenção do coronavírus (COVID-19).

Os profissionais devem acessar o site penedo.al.gov.br/cadastro, preencher um formulário com dados: nome, telefone, endereço, MEI, e enviar.

Em breve uma pessoa responsável do setor irá entrar em contato para passar todas as informações.

Esse trabalho será remunerado pela Prefeitura de Penedo, porém valores serão discutidos e combinados com os profissionais. O Governo Municipal entrará com a matéria-prima, e o profissional com a mão de obra.

MÁSCARAS

Desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus, uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem das prateleiras. A confecção de máscaras caseiras tem se tornando um fenômeno mundial e qualquer cidadão pode fazer a sua em casa.

Além de eficiente, é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus no Brasil.

Da Redação