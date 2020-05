Construção da nova escola Douglas Apratto Tenório é iniciada em Penedo

Além disso, Penedo também ganhará um Complexo Esportivo Estudantil Municipal (Antigo Sesi)

O Prefeito Marcius Beltrão, através de suas redes sociais, divulgou nesta sexta-feira, 08 de maio, que as obras da nova EMEB Douglas Apratto Tenório já foram iniciadas.

A unidade de ensino localizada no bairro Santo Antônio, parte baixa de Penedo, beneficiará centenas de estudantes daquela localidade.

Confira o que disse o prefeito em suas redes sociais:

Olá, pessoal!! Tenho duas boas notícias para dar. A primeira é que iniciamos a construção da nova EMEB Douglas Apratto Tenório. O Governo de Alagoas (@renanfilho15) fez a doação do terreno e vamos erguer no ‘Barro Vermelho’ uma moderna escola, para atender todas as crianças da comunidade com muito conforto. A segunda notícia é que Penedo vai ganhar um Complexo Esportivo Estudantil Municipal (Antigo Sesi). O projeto já foi iniciado. Vejam o que contempla:

– Reforma das duas piscinas:

*Piscina semi olímpica com bloco de saída;

* Piscina padrão para uso de hidroginástica e outras práticas esportivas;

– Pista de atletismo de 426,36ml;

– Pista de salto com vara tamanho oficial;

– Pista de salto triplo tamanho oficial;

– Revitalização do campo de futebol com iluminação e todos os equipamentos;

– Revitalização do ginásio;

– Instalação de gerador;

– Muro de todo o complexo;

– Revitalização de toda pavimentação asfáltica;

– Reforma da sede da Secretaria de Educação.

Vamos investir nos dois projetos mais de R$ 4 milhões. #PenedoAvança

Da Redação