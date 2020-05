Coronavírus: Feira livre de Igreja Nova é readequada e tem fiscalização intensificada

A feira livre de Igreja Nova foi readequada e o espaço ampliado para aumentar o distanciamento entre as bancas, evitando aglomerações. A medida é necessária para o combate do coronavírus, proporcionando mais segurança a comerciantes e compradores.

O espaço foi cercado, deixando apenas uma entrada, para impedir o acesso de comerciantes de outros municípios e checar a temperatura de feirantes, ajudantes e frequentadores. A fiscalização para organização das filas e o uso de equipamentos de proteção individual, que é obrigatório para feirantes e ajudantes, foi realizada como já havia sendo feito.

As equipes reforçaram as orientações de prevenção, a necessidade do uso de máscaras para circular nas ruas e de apenas um membro da família ir às compras, deixando idosos e crianças em casa.

A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira e foi um trabalho conjunto das Secretarias de Saúde, Administração e Guarda Municipal.

SECOM