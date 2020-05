Na noite desta sexta-feira, 08 de maio, policiais militares foram acionados, via COPOM, para atender uma denúncia na Rua Nova, no bairro de Santa Luzia, onde segundo relatos um homem teria cometido um suposto assalto.

A guarnição policial ao chegar no local relatado, deparou-se com um indivíduo amarrado por populares. A vítima, identificada apenas pelas iniciais A. D., 56 anos, relatou que teve seu celular roubado por dois indivíduos, um armado. No momento do assalto, o que estava armado se assustou com a movimentação e fugiu do local, já o comparsa, um homem identificado pelas iniciais C.D.J.S, 34 anos, levou a pior e foi imobilizado por populares que o amarraram em um suporte de lixeira na calçada. A moto usada pelos criminosos também foi deixada na localidade.

Todos os envolvidos, além da motocicleta Honda CG, foram encaminhados para Delegacia de São Miguel dos Campos para serem tomadas as medidas cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM