LIVE: Prefeitura de Piaçabuçu divulga programação de aniversário da cidade

Um ano totalmente diferente de todos os outros em que a cidade amanhecia ao som dos sinos da Paróquia de São Francisco de Borja enquanto pessoas já ouviam o som entoado pela Euterpe São Benedito na praça da Matriz. O mundo parou e neste momento em que Piaçabuçu comemora seus 138 anos de Emancipação Política, o desejo de festejar com o povo dessa terra linda e hospitaleira terá que esperar mais um pouco.

A programação ofertada pela prefeitura será acompanhada pela internet. Às 7 horas apenas com uma pessoa em cada mastro, os pavilhões do Município, Estado e Nação, serão hasteados ao som do hino nacional, cantado por um artista da terra, enaltecendo as belezas e as conquistas do nosso povo pela letra do nosso hino, trazendo a todos nós a esperança de que em breve tudo isso será apenas lembranças de um passado que não deixará saudades.

Logo após o hasteamento dos pavilhões, será celebrada uma missa que pela primeira vez será festiva sem a participação dos fiéis católicos que chegavam de todos os lugares do município para lotar a Matriz de São Francisco de Borja. A missa será transmitida pelas redes sociais institucionais. Já a partir das 13 horas acontecerá a live da emancipação com a participação de vários artistas da terra, que se apresentarão ao público que irá acompanhar a transmissão mais uma vez, pelas mídias sociais da prefeitura durante 4 horas.

“O momento seria festivo se não estivéssemos passando por essa pandemia que parou o mundo e tem trazido dor e tristeza a todos nós. Pensando na data buscamos fazer uma programação silenciosa, mas que contemplasse os piaçabuçuenses com alegria e o sentimento de valorização das nossas tradições. Eu creio que em breve poderemos, e teremos sim, motivo suficiente para comemorar e muito o fim desses dias difíceis”, falou em tom de emoção o prefeito Djalma.

Assessoria