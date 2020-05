Sabia que o Instagram pode te ajudar a estudar inglês? Veja como

Rede social tem dicas para estudantes aprenderem um novo idioma

O Instagram tem se revelado uma boa ferramenta para prender um novo idioma. Pois o estudante precisa exercitar todos os dias mesmo quando já tem um bom nível de fluência.

E a rede social não torna a tarefa chata. Professores de inglês usam seus perfis para dar ótimas dicas de Inglês e vão te ajudar a praticar diariamente sem parar de navegar pela rede social.

Assim, um deles é o English Yourself, de Lilian Bittencourt, que é professora de inglês há 24 anos e tem um conteúdo muito legal, que você vai precisar para o dia a dia em uma viagem ou, até mesmo, em uma entrevista de trabalho.

Outro bom exemplo é o perfil de Cintya Sabino. Além de dicas sobre o idioma, ela reúne dicas ótimas sobre como estudar Inglês por conta própria. Atualmente vivendo no Canadá, ela explica exercícios de fixação, como treinar seus ouvidos e até por onde começar a aprender Inglês. Cintya também tem um canal no Youtube com dicas ótimas.

Já Tim Cunningham é americano e aprendeu a falar português sozinho. No Instagram, ele conta como os americanos falam “inglês de verdade”, ensinando gírias, como usar as expressões que aprendemos e até desmistificando algumas coisas que aprendemos nas aulas por aqui, mas não são usadas pelos nativos.

Ou seja, opções não faltam para você começar a usar o Instagram para aprender inglês. Que tal aproveitar a quarentena e começar hoje mesmo:

Fonte: Guia do Estudante