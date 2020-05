Verdade ou Mentira que em rebelião PCC foi feita uma faixa pedindo Alexandre Moraes no STF?

Será fato ou fake que em uma antiga rebelição prisional, presos ligados ao PCC colocaram uma faixa pedindo Alexandre Morares como ministro do STF? Veja a imagem que já circula em grupos de Whatsapp e também em redes sociais como Instagram e Facebook:

Alexandre de Moraes atualmente é ministro do STF. Em 2017, ele foi nomeado por Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Teori Zavascki, que faleceu em um acidente aéreo. Atualmente preside a Primeira Turma do STF e seu nome tem sido ventilado recentemente após determinar uma ação de busca e apreensão de pessoas supostamente ligadas a divulgações de fake news no Brasil, todos apoiadores do presidente Bolsonaro.

Mas será verdade que muito antes disso tudo, presos pediam a sua entrada no STF?

Fomos investigar a imagem e constatamos que se trata de uma imagem forjada. Na verdade a imagem real é essa abaixo:

A faixa original é “Contra a Opressão”.

Essa imagem foi fotografada em 2006 quando o PCC – Primeiro Comando da Capital, realizou uma série de ataques em presídio de São Paulo.

CONCLUSÃO

A imagem foi modificada, ou seja, é mais um fake news. Na verdade a faixa dizia “Contra a Opressão” e não “Alexandre Moraes no STF”.