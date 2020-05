Vereadora Loura protocola PL que autoriza antecipação de 50% do 13º salário dos servidores

Diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), a vereadora Loura Amaral (PSB), protocolou na Câmara Municipal de Piaçabuçu, Projeto de Lei que autoriza a antecipação do pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. A iniciativa da vereadora, atende ao anseio de muitos servidores públicos que vem procurando a parlamentar para apresentar a difícil situação financeira pela qual estão passando no momento.

Conhecendo a realidade do município e sensibilizada com os relatos ouvidos, a vereadora Loura Amaral protocolou o PL, a fim de minimizar neste momento os danos financeiros causados aos servidores pela pandemia ocasionada pelo coronavírus.

Paralelo ao projeto que autoriza o pagamento de 50% do 13º salário, Loura também havia protocolado um outro PL, onde garantia que os servidores com empréstimos consignados também pudesse deixar de receber o desconto no momento, sendo transferidos os repasses para meses futuros.

Ambos projetos necessitam da aprovação da Câmara para então seguir à sansão do prefeito Djalma Beltrão (PRB), no entanto, sem a realização das sessões ordinárias, a saída seria uma sessão por videoconferência, algo que só depende da vontade dos demais edis. O presidente da Casa, vereador Kayro Castro, já se mostrou favorável aos dois projetos e pronto para votar positivamente pelos servidores caso a sessão aconteça.