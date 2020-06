Bolsonaro confirma mais duas parcelas do auxílio emergencial – Notícias Concursos

Na noite desta quinta-feira, 4 de junho, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que duas novas parcelas do auxílio emergencial já foram definidas. O acerto foi feito com o ministro da Economia Paulo Guedes.

No início desta semana, a prorrogação do benefício era vista como uma possibilidade. Apesar de ter confirmado mais duas parcelas, Bolsonaro ainda não divulgou os valores, embora já tenha sido divulgado que serão parcelas menores que os atuais R$ 600.

Você Pode Gostar Também:

“Vai ter, também acertado com o Paulo Guedes, a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial. Vai ser menor do que os R$ 600, para ir aí partindo exatamente para um fim. Porque cada vez que nós pagamos esse auxílio emergencial, dá quase R$ 40 bilhões. É mais do que os 13 meses do Bolsa Família. O Estado não aguenta isso aí. O Estado, não, o contribuinte brasileiro não aguenta isso aí”, disse o presidente em sua live semanal.

Na última terça-feira, 2 de junho, o presidente havia dito que a prorrogação estava quase certa com duas novas parcelas. O auxílio emergencial foi pensado, inicialmente, para pagar três parcelas de R$ 600 para a parcela de trabalhadores mais vulneráveis durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara, defende que o auxílio seja prorrogado, mas que as novas parcelas continuem de R$ 600.