Novos respiradores poderão aumentar leitos em Penedo, afirma Alexandre Ayres

Em mais um dia de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Alagoas, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, trouxe à tona mais um balanço das atividades do Governo de Alagoas, durante a coletiva on-line na noite desta segunda-feira (8). Além de destacar a atualização do boletim epidemiológico, com 16.339 novos casos da doença e 622 óbitos, o gestor da Saúde estadual destacou também a crescente nos atendimentos nas unidades hospitalares e estabilização na ocupação dos leitos no último final de semana.

Novamente, o secretário salientou que o crescimento exponencial da Covid-19 no Estado ocorre por causa da ampliação das testagens pelo Laboratório Central de Alagoas (Lacen-AL) e em decorrência do descumprimento do isolamento social. “Entendemos que as pessoas estão cansadas por estar há tanto tempo vivendo de uma maneira diferente, dentro de suas casas, saindo apenas quando há alguma necessidade. Com pessoas impacientes, elas acabam saindo às ruas e reduzem, consequentemente, os índices de isolamento. É uma situação que tem nos preocupado bastante”, avalia o secretário Alexandre Ayres.

O titular da Sesau informou, ainda, que o Governo de Alagoas está recebendo mais respiradores do Ministério da Saúde, o que representa uma projeção de ampliar a quantidade de leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 no Estado. “É importante fazer esta referência porque os novos respiradores, que estão chegando ao Estado, por meio do Governo Federal, nos possibilitam aumentar o número de leitos em Arapiraca, Santana do Ipanema, Penedo e, no final do mês, no município de Porto Calvo, onde estaremos entregando mais um hospital, com leitos de Unidade de Terapia Intensiva [UTIs] e leitos clínicos. Estamos buscando alternativas para estabilizar esse percentual que ainda nos preocupa quanto à ocupação de leitos que está em torno de 70% e 80%”.

*Retomada econômica* – Por fim, Alexandre Ayres reforçou o que vem trabalhando diariamente à frente da Sesau, ouvindo atenciosamente os médicos e demais profissionais de saúde para tratar do retorno das atividades econômicas no Estado. Para o secretário, não há condições de o Estado colocar em prática uma retomada abrupta da economia. “Toda a discussão sobre a volta do setor econômico necessita de cautela. Sabemos que a Covid-19 não tem cura e não se dissipa de uma hora para outra. Precisamos de serenidade, prudência e muita responsabilidade com as vidas em Alagoas”, completa Alexandre Ayres.

Fonte: SESAU