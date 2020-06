Prefeitura de Igreja Nova intensifica ações de prevenção ao coronavírus

Acompanhados pelo Secretário Municipal de Administração, Antonio Adabel, uma equipe da Guarda Municipal, promoveu durante o final de semana e programam já para os próximos, ações mais rígidas de combate e prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), nas ruas que dão acesso ao comércio de Igreja Nova, bem como, em agências bancárias e lotéricas.

De acordo com o Secretário Adabel, as ações que aconteceram e devem continuar acontecendo de forma motorizada, visam orientar os transeuntes sobre as ações necessárias de proteção individual para que todos possam agir combatendo o Covid-19, dificultando a proliferação do vírus que já contabiliza 10 casos confirmados no município.

“O Secretário informou ainda que estão sendo acatadas todas as orientações das autoridades de saúde, sendo que os números recentes do boletim epidemiológico trouxeram preocupação à prefeita Vera Dantas (MDB), que por fazer parte do grupo de risco, tem monitorado e coordenado de forma remota todas as ações de combate e prevenção ao coronavírus em Igreja Nova.

“Além desse trabalho educativo nas ruas, o bloqueio dos acessos à cidade e a montagem de barreiras sanitárias, foram medidas adotadas pela prefeitura com foco no combate à proliferação do vírus”, alerta Adabel.