Andanças – REGIONAIS

Penedo

Ladeado pelo prefeito Marcius Beltrão e pelo Governador Renan Filho, o pré-candidato a prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes (MDB), segue firme nas ações de pré-campanha, adotando práticas diferentes das que estávamos acostumados em tempos normais. Em época de pandemia, as conversas acontecem de forma remota e com encontros pontuais seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde. Ronaldo atualmente conta com o apoio de 10, dos 15 vereadores penedenses.

Penedo 2

Quem também tem interagido muito nas mídias sociais, principalmente nesta época de pandemia, são os vereadores Nelsinho e Fagner Matias, ambos do PSDB. Nelsinho que já anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Penedo segue conversando com a população e lideranças, visando o fortalecimento de seu projeto político. Já o vereador Fagner Matias que tentará sua reeleição, mantém a conversa com suas bases e costura o fortalecimento da legenda que poderá garantir sua cadeira no legislativo penedense.

Igreja Nova

Firme nas redes sociais e com resultados positivos para a população igreja-novense, o vereador Cidário dos Santos (MDB), tem gerando grande engajamento em suas redes sociais, sendo elo direto da comunidade com empresas que atuam no. Na cidade, principalmente, a CASAL tem executado ações de reparos em atenção aos alertas do vereador Cidário, algo que também aconteceu na AL 225, quando o governo providenciou o reparo necessário nos buracos da estrada. Mas recentemente, a solicitação do vereador foi prontamente atendida pela Superintendência do INSS em Alagoas, garantindo manutenção da agência local.

Piaçabuçu

A aparição do Secretário de Infraestrutura do Estado, Maurício Quintela, ao lado da deputada Jó Pereira e do ex-prefeito Dalmo Jr, em Piaçabuçu, causou estranheza nos correligionários do prefeito Djalma Beltrão. Ano passado o Secretário esteve na cidade entregando algumas unidades habitacionais com o prefeito, e agora, garantiu a retomada das obras, mas a garantia foi dada ao ex-prefeito. Em suas redes sociais, Quintela publicou que esteve em Piaçabuçu visitando o bairro Paciência onde a Seinfra vai retomar as obras de construção de 170 casas de interesse social. O agradecimento em destaque pelo retorno das obras foi direcionado à deputada Jó Pereira.

Porto Real do Colégio

Os dois grupos políticos que estarão na disputa em Porto Real do Colégio, já colocaram a pré-campanha nas ruas e pelo que podemos assistir muitos embates por questões políticas, terminarão em audiências judiciais. O REPUBLICANOS, partido de Daniela Cavalcante, recentemente impetrou ação judicial contra o prefeito Aldo Popular por promoção pessoal com o uso de cestas básicas, garantindo que outras ações judiciais estão por vir. Daniela que tem a candidatura abençoada pelo deputado federal Severino Pessoa, reforçou ainda mais sua pretensão com a declaração de apoio do deputado Marx Beltrão.

São Brás

Em São Brás o prefeito Marcos Sandes tem intensificado as conversas para que o grupo político continue a gerir os destinos do município. Recentemente, o líder político reuniu lideranças e amigos em sua propriedade, promovendo um bate-papo com direcionamento para as ações de pré-campanha. Dizem que na ocasião não houve aglomeração, mas, pelo número de carros avistados, das duas, uma: Ou chegou somente uma pessoa por veículo, ou alguns carros chegaram ao local guiados apenas pelo computador de bordo!

São Brás 2

Quem pode não participar da campanha como candidato em 2020, é o ex-vereador Mima, atualmente exercendo sua função pública no Estado do Acre, após ser afastados das funções legislativas pela Câmara Municipal. Em substituição, Mima, apresentará para avaliação do eleitorado de São Brás, o nome de sua esposa Kelly, graduada em pedagogia e atualmente cursando o 8º período do curso de direito.