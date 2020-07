Câmara de Vereadores de Igreja Nova decreta luto pelo falecimento de ‘Zé da Tuba’

O Presidente da Câmara Municipal de Igreja Nova, vereador Alando Lima, considerando o falecimento inesperado do senhor Rozivaldo Pinheiro, funcionário público municipal, mais conhecido como Zé da Tuba, ocorrido no final da tarde desta quarta-feira, 08, por Covid-19, decretou luto oficial por 3 dias no Legislativo Municipal.

Zé da Tuba era bastante conhecido e bem relacionado com a população igreja-novense. Ele chegou a assumir o mandato de vereador por quatro meses, após o afastamento do vereador Valdy Idalino, tendo na oportunidade exercido com bastante altivez e dedicação a missão assumida.

Diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, os rituais fúnebres têm acontecido somente com a participação reduzida de familiares. O corpo de Zé da Tuba foi sepultado em Batalha, sua terra natal.