Havia denúncia que no local existia venda ilícita de drogas.



No final da manhã desta terça-feira, 07 de julho, as guarnições do PELOPES I com o apoio do Pelopes II, pertencentes ao 11º BPM, foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas.

Chegando no local, um indivíduo com as iniciais J. A. S., ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga portando uma mochila preta na mão, possivelmente com o material ilícito. Policiais ainda tentaram captura-lo, mas sem sucesso.

Ao fazerem rondas ostensivas no local, policiais se depararam com um suspeito de iniciais Y. L., que após averiguações no local onde eles estava foi encontrada uma espingarda cal.40, que o mesmo assumiu ser dele.

Citando também a mãe do indivíduo J. S., que foi levada a delegacia para prestar esclarecimentos.

Da Redação com informações do 11º BPM