Penedo: Jovem Dhyego Medeiros confirma pré-candidatura a vereador em 2020

O jovem Dhyego Medeiros confirmou ao blog sua pré-candidatura a vereador pelo PSDB no próximo pleito eleitoral de dezembro. Figura presente nas redes sociais, Medeiros que concluiu o curso de Açúcar e Álcool no Instituto Federal de Alagoas, teve forte atuação no grêmio da instituição entre os anos de 2015 e 2016.

Foi um dos responsáveis pela articulação estudantil em 2015, onde tentou barrar o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Penedo. Em 2016, encabeçou um abaixo-assinado junto ao grêmio do IFAL, para que fosse implantado um restaurante no Instituto para servir aos alunos, sendo o restaurante implantado em 2017.

Em 2018 esteve na câmara de vereadores onde relatou as condições dos ônibus em Penedo e também falou sobre mais um reajuste que estava sendo proposto. Na oportunidade foi aprovada a Lei 1613/18 de autoria do vereador João Lucas (MDB), que estabelece critérios para o reajuste. Dhyego é integrante do movimento católico da juventude chamado “Segue-Me”, totalmente engajado na igreja.

“Sou o pré-candidato a vereador mais jovem dessas eleições, pois tenho apenas 22 anos. Acredito que posso contribuir bastante com as minhas ideias e projetos voltados aos estudantes e também as crianças e jovens de Penedo, pois, quero dar voz a esse grupo que precisa e merece ser representado. Além disso quero aproximar a população da casa de leis para manter um diálogo constante, assim, discutiremos o que é melhor para Penedo. Quero ser um parlamentar que tem opinião independente, podendo votar de acordo com o que penso e sem amarras políticas”, enfatizou o pré-candidato Dhyego Medeiros.