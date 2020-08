Penedo registra 17 novos casos da COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste domingo (2), um novo boletim epidemiológico referente a pandemia de Covid-19 no município.

De acordo com os dados atualizados, Penedo registra 898 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 17 casos em relação ao boletim anterior.

Os números recentes ainda mostram que 858 pessoas já recuperadas da doença em Penedo. Além disso, a SEMS Penedo informa que 47 casos são monitorados, 934 foram descartados, dois são suspeitos e onze morreram, vítimas da Covid-19 no município.

A Prefeitura de Penedo orienta a população a procurar a Unidade de Referência em Síndromes Gripais ao aparecerem os primeiros sintomas da doença.

Localidades

O bairro Dom Constantino concentra o maior número de casos, segundo os novos dados, com 262 casos confirmados. Logo em seguida em número de casos, está o bairro de Santa Luzia com 177, seguido pelo Centro do Município com 126.

Na zona rural, o Povoado com maior número de casos de Covid-19 é o Tabuleiro dos Negros com 33 casos.

O total de casos de contaminação de Covid-19 em Penedo, por localidade seguem a seguinte relação:

Zona Urbana

262 Bairro Dom Constantino

126 Centro

67 Bairro Senhor do Bonfim

95 Bairro Raimundo Marinho

55 Bairro Santo Antônio

177 Bairro Santa Luzia

21 Bairro Santa Izabel

04 Bairro Santa Cecília

Zona Rural

19 Povoado Cooperativa

24 Povoado Palmeira Alta

33 Povoado Tabuleiro

07 Povoado Capela

08 Povoado Santa Margarida

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)