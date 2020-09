Após anúncio do Renda Cidadã, projeção do dólar vai a R$ 6

A projeção do dólar para o fim deste ano, de acordo com a Necton, era de R$ 5,90. Agora, essa projeção foi atualizada para R$ 6,00, após o governo anunciar as medidas para criar o Renda Cidadã, programa que irá substituir o Bolsa Família ano que vem.

“Os eventos das últimas semanas, e em especial as medidas anunciadas ontem para a viabilização do Renda Cidadã, nos deixa claro que o mercado tende a ver com reiterada desconfiança as medidas do governo no campo fiscal”, disse André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com André Perfeito, a “manobra” do governo de arranjar financiamento para o Renda Cidadã com recursos da Fundeb e dos precatórios e a reação do mercado a isso mostram que o espaço fiscal se exauriu.

“Dado que o governo não pode interromper o Auxílio Emergencial sob pena de jogar a economia numa desaceleração econômica e levando em fala que não há espaço para se cortar mais gastos, uma vez que a demanda por serviços públicos irá aumentar em decorrência da crise, temos assim um impasse que não será resolvido”, explicou.

“Temos assim uma sinuca de bico, que deve se traduzir em elevação da moeda norte-americana”, continuou. Entretanto, de acordo com eles, outras variáveis ainda não foram analisadas, mas serão assim que “mais evidências se acumulem”.