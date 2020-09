Boletim epidemiológico Covid-19 em Penedo desta quarta-feira, 02

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgou o boletim epidemiológico desta quarta-feira, 02. Os números mostram que das 1.231 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Penedo, 1.120 já estão curadas da doença responsável por 1.902 mortes em Alagoas até hoje.

Em relação ao total de casos confirmados de Covid-19, a SEMS contabiliza todos os registros feitos desde 28 de abril, data da primeira notificação de Covid-19 em morador de Penedo.

Os dados municipais atualizados informam ainda 86 pessoas monitoradas, um caso suspeito, treze óbitos e mais de mil descartados (1.159).

O boletim epidemiológico atualiza também a ocorrência de Covid-19 por localidade de Penedo.

Na área urbana, 351 casos confirmados do novo coronavírus foram registrados no bairro Dom Constantino, 223 no Santa Luzia, 175 no Centro da cidade, 119 no bairro Raimundo Marinho e 104 no Senhor do Bonfim, também conhecido como Oiteiro.

Abaixo de cem registros continuam os bairros Santo Antônio (66), Santa Izabel (49) e Santa Cecília (13).

Os casos confirmados da doença também ocorrem na zona rural de Penedo, com 44 registrados no Tabuleiro dos Negros, 39 nos dois núcleos na Cooperativa, 24 na comunidade Palmeira Alta, 14 casos na Santa Margarida, oito na Capela e dois na Ponta Mofina.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP