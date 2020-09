Live Ressaca Junina com Marta Martins e banda é a grande atração deste feriado em Penedo

Dia 16 de setembro, Emancipação Política de Alagoas, será comemorado diferente, pelo menos na cidade de Penedo.

A cantora Marta Martins pretende animar os internautas no início dessa noite de quarta-feira com sua live Ressaca Junina. A transmissão ao vivo, pelo Youtube do BoaTV e também pela rádio Penedo FM será solidária. Pessoas que assistirão o show, que contará com o melhor do forró das antigas, poderão realizar doação para a ONG Dom Valério Breda – Casa do Bom Samaritano, onde a mesma está construindo sua própria sede com doações de voluntários.

A live também é especial, pois se trata da primeira musical com tradução em libras. Com isso, pessoas que possuem deficiência auditiva poderão compreender muito bem tudo que se passar neste grande show.

Outra inovação é a interatividade com o público. Para isso, a produção reproduzirá os stories de todas as pessoas que marcarem a cantora no Instagram.

