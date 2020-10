10º Circuito Penedo abre inscrições para propostas de show

Inscrições gratuitas podem ser realizadas até o dia 30 de outubro pelo site do evento

Estão abertas as inscrições para atrações artísticas que irão integrar a programação da 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema, que acontece de 23 a 29 de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site – www.circuitopenedodecinema. com.br – até o dia 30 de outubro, às 23:59, horário de Brasília.

Só serão aceitas propostas de artistas residentes na cidade de Penedo ou cidades vizinhas, já que a iniciativa do edital é valorizar a cena cultural local. Os interessados devem enviar o currículo artístico da atração musical e um vídeo de boa qualidade de imagem e som, no formato mp4, com uma apresentação ao vivo de duas músicas.

Em função da necessidade de cuidados especiais e do cumprimento das orientações dos organismos de saúde nacional e internacional e das normativas emitidas pelos governos do Estado de Alagoas e Prefeitura Municipal de Penedo em razão da pandemia de COVID-19, com restrições e orientações expressas para evitar aglomerações, serão aceitas inscrições de grupos e atrações musicais com até 3 integrantes.

As propostas serão avaliadas por uma comissão de especialistas indicada pela organização do evento. O resultado será divulgado até o dia 10 de novembro no site do Circuito.

