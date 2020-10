Central JÁ reabre com o serviço do Instituto de Identificação em Penedo

Com a flexibilização do Protocolo Sanitário de Distanciamento Social Controlado de Alagoas outros serviços foram autorizados retornar em Penedo e em outros municípios do estado, a exemplo do que é ofertado nos postos do Instituto de Identificação, que há quase seis meses estão fechados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Já a partir da próxima segunda-feira, 05 de outubro, o posto do Instituto de Identificação, que em Penedo funciona no prédio do Já! Estará aberto para atender a população ribeirinha.

Também voltam a funcionar nesta data os postos de Arapiraca, Batalha, Cacimbinhas, Campo Alegre, Coruripe, Delmiro Gouveia, Girau do Ponciano, Inhapi, Lagoa da Canoa, Matriz do Camaragibe, Murici, Olho D”Água das Flores, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pilar, Piranhas, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, São José da Tapera, São Sebastião, Teotônio Vilela, União dos Palmares e Viçosa.

De acordo com a Perícia Oficial, órgão do Governo de Alagoas que é responsável pelo instituto, a reabertura dos postos está condicionada a algumas leis e protocolos pós pandemia que deverão ser respeitadas, como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras, como também o uso de álcool 70% ou em gel. Mas, a principal mudança será a obrigatoriedade do agendamento eletrônico para o atendimento presencial.

O agendamento para os postos do interior do Estado será realizado através de um link disponibilizado no site da Perícia Oficial do Estado de Alagoas. Os interessados deverão acessar o endereço www.periciaoficial.al.gov.br ou agendamento.seplag.al.gov.br e clicar na opção agendamento interior. As vagas serão disponibilizadas por períodos semanais. Ou seja, o agendamento eletrônico abrirá no domingo com as vagas disponíveis para a semana.

Em Penedo, o horário de atendimento presencial para solicitação, tanto da primeira como segunda via da carteira de identidade acontecerá das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O horário das 11 às 17 horas será destinado apenas para a entrega das carteiras de identidade que já estejam prontas.

Durante toda essa semana, os postos estão passando por adequações de segurança e de prevenção ao coronavírus em sua estrutura até o dia da reabertura. Os colaboradores responsáveis pelos atendimentos também estão recebendo orientações de como proceder no acolhimento dos usuários dos serviços oferecidos pelo órgão nesse novo normal.

