Com auxílio emergencial, número de brasileiros sem conta bancária cai

O auxílio emergencial impulsionou o número de brasileiros com conta bancárias. Nos últimos cinco meses, o número de brasileiros sem conta em banco teve forte queda. O auxílio emergencial exige abertura de conta poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

O programa emergencial também teve papel importante no crescimento das vendas online e popularização de carteiras digitais. De acordo com estudo feito pela Americas Market Intelligence (AMI), o número de brasileiros sem conta em banco caiu 73% durante a pandemia do novo coronavírus. O estudo foi feito em parceria com a Mastercard e não incluiu quem não possuía conta em bancos ou fintechs antes de abril de 2020.

Entre os motivos concluídos pelo estudo estão o auxílio, mas também o distanciamento social, estimulando o comércio pela internet e pagamento por aproximação em lojas físicas. No caso do auxílio, o governo pagou mais de R$ 200 bilhões para 67,2 milhões de trabalhadores entre abril e setembro, e todos os pagamentos foram feitos de forma digital. Os saques em espécie ficam disponíveis apenas posteriormente.

A estimativa é de que, em 2019, havia 45 milhões de brasileiros sem conta bancária ou sem utilizá-las há mais de seis meses. Essas pessoas movimentavam mais de R$ 800 bilhões anualmente.

Em maio deste ano, menos de 5% das transações realizadas no Caixa Tem eram feitas de forma digital e aproximadamente 35% eram saques. Em agosto, as transações digitais saltaram para 63% e os saques, 15%. Isso acontece porque, para não esperar várias semanas para poder fazer o saque ou transferência, muitas pessoas optam por pagar boletos para enviar o auxílio para fintechs como Nubank, PicPay e Mercado Pago.