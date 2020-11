Brainstorming automatizado – Ideias Sem Barreiras

Brainstorming automatizado – Uma melhoria para a reunião sem barreiras

Ferramentas automatizadas de brainstorming estão disponíveis no mercado. Para que assim, a tempestade ideias fique mais otimizada e gerenciável. As ferramentas disponibilizam um espaço digital para o processo criativo, bem como dispõe de uma tela de desenho infinita e notas adesivas.

A maneira como realizar o brainstorming fica a critério da empresa, haja vista que a automatização torna a reunião online viável e customizável.

Ambiente online customizável e interação entre filiais

O ambiente automatizado é intuitivo e permite que trabalhe com a equipe em tempo real. Assim sendo, dentro da ferramenta de brainstorming é possível deixar comentários, conversar com a equipe através de chat online. Assim sendo, tirando o limite que possa haver entre as pessoas dentro da empresa.

A automatização do brainstorming é viável para empresas que possuem filiais, por exemplo. Ao passo que dentro da ferramenta vários funcionários possam participar mesmo que estejam em outras cidades, Estados ou até mesmo, outros países.

A ferramenta online de automatização brainstorming permite que as ideias sejam organizadas, bem como tornam as equipes mais colaborativas.

Benefícios das ferramentas automatizadas de brainstorming

Os benefícios da ferramenta brainstorming são muitos, uma vez que permite que a reunião para que haja uma chuva de ideias é feita sem barreiras físicas.

Organização e avaliação

Opiniões podem ser compartilhadas e documentos apresentados.

Análise das estratégias

Reuniões remotas e maior controle da Gestão das filiais.

Trabalho em equipe e colaboração de todos

Bate-papo em grupo, possibilidade de votação de projetos e temporizadores estratégicos.

Melhor planejamento dos projetos

Planejamentos através de sprint e retrospectiva dos projetos para análise de forma geral.

Excelência ao cliente

As ideias oriundas das equipes são entregues a gestão, de modo que o resultado final chega com mais qualidade ao cliente.

Sendo assim, a automatização dos processos brainstorming é uma forma de realizar uma reunião entre as equipes de maneira remota, sendo uma solução para empresas que possuem muitas filiais, ou ainda, que atue de maneira remota.