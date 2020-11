Hoje tem desfile de moda e o BoaTV transmite ao vivo a partir das 20h30

O SKALA FASHION LIVE mostrará para os consumidores penedenses e da região, lindas peças que estarão disponíveis na loja a partir dessa data.

O evento será ao vivo pelo Youtube do Boa Informação e também pelo o instagram da loja de roupas. A animação ficará por conta da cantora Maxylene Cruz, e os modelos serão colaboradores da própria empresa. SKALA FASHION LIVE contará ainda com a participação do colaborador Felipe dos Santos com o ‘Show do Preto’ e como convidada especial a campeã do concurso Miss Plus-Size de Alagoas, a penedense Ivana Florentino.

Assista o desfile a partir das 20h30 desta quarta-feira, 25 de novembro

PROMOÇÃO

Os clientes que estiverem assistindo e tirar o print da live terão direito a descontos especiais no dia 26/11/2020.