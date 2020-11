Ela foi encontrada morta na sala de sua residência

Na madrugada deste domingo, 01 de novembro, por volta das 02h43, a guarnição policial do 11º BPM de Igreja Nova recebeu a denúncia que uma mulher teria sido assassinada no povoado Xinaré, Zona Rual.

Policiais se deslocaram até o local e encontraram Fabrícia Melo de Oliveira, 37 anos, deitada no sogá sala de sua residência, já sem vida. Os militares também visualizaram que a vítima provavelmente foi morta com um disparo de arma de fogo no peito.

Houve diligências no sentido de encontrar possíveis autores deste crimes, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.

Com informações do 11º BPM