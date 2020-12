Ministro Pazuello tem 48 horas para explicar plano de vacinação da COVID-19 no Brasil

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que esclareça, num prazo de 48 horas, qual é a previsão do início e do término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

O despacho do ministro determina ainda que o Ministério da Saúde esclareça as “distintas fases” do programa de vacinação. A Advocacia-Geral da União, que defende o governo federal, foi intimada no processo. O despacho de Lewandowski atende a um pedido da Rede Sustentabilidade.

Fonte: Veja