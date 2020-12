Músico receberá título honorário de cidadão penedense

A Câmara Municipal de Penedo aprovou dois Projetos de Lei e um Decreto Legislativo durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, 10 de dezembro.

Por unanimidade de votos, o músico Wellington Mota (Sociedade Musical Penedense) receberá o título honorário de cidadão penedense, indicação apresentada pelo Vereador Derivan Thomaz.

Já o Poder Executivo Municipal enviou o Projeto de Lei nº 034/2020 que informa a doação de área pública localizada no aterro da Lagoa do Oiteiro para construção de um templo da Igreja Adventista do 7º Dia.

Alto do São João

O terceiro projeto em pauta denomina a via pública Alto do São João como Rua Eronildes Santos, conforme consta no Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria do Vereador José Carlos Vicente dos Santos, o Macaxeira Enfermeiro.

Os vereadores penedenses voltam a se reunir no plenário legislativo na próxima quinta-feira, 17, a partir das 14h30, horário regimental para o início dos trabalhos na Sala das Sessões Sabino Romariz.

Assessoria Câmara de Penedo