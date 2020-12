Ação aconteceu nesse domingo, porém só foi divulgado na noite desta segunda

Um homem esteve no batalhão do 11º BPM para fazer uma denúncia de um provável estupro contra uma criança de apenas três anos de idade, moradora do povoado Ipiranga, em Igreja Nova. Segundo o denunciante, uma pessoa conhecida dele pediu que o mesmo se dirigisse até a sede da Polícia Militar para fazer essa denúncia.

O Conselho Tutelar também foi acionado e policiais deram total apoio aos conselheiros que realizaram o primeiro atendimento à vítima e também aos familiares da criança de três anos. Informações preliminares e extraoficiais dão conta que à vítima citou nomes de duas pessoas, seus parentes, acusando-as de terem lhe abusado.

A criança e os familiares foram até a Delegacia de São Miguel dos Campos para prestarem todas as providências cabíveis e em seguida à vítima foi levada até o IML de Arapiraca. Ainda de acordo com informações colhidas, um laudo médico preliminar alega que não houve estupro, porém a polícia irá investigar se houve abuso de menor ou não.

Os laudos completos devem esclarecer se realmente ocorreu crime ou não. Um dos acusados se encontra no povoado, já uma segunda pessoa está atualmente em Sergipe. Todos os dois são parentes da vítima.