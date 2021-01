Política Ambiental: Como funciona e sua importância

A política ambiental compreende uma série de ações tomadas por governos e empresas privadas, buscando a preservação do meio ambiente.

Além disso, todas as medidas tomadas buscam o desenvolvimento sustentável do planeta. Afinal, a política ambiental deve respeitar princípios e valores pautados na preservação do meio ambiente.

A política ambiental poderá aparecer em concursos da área, vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Importância da Política Ambiental

Hoje em dia, boa parte dos governos do mundo e grandes companhias possuem políticas ambientais.

Todavia, eles buscam mostrar e alertar os consumidores e cidadãos sobre os conceitos ambientais sustentáveis. Desse modo, a política ambiental serve justamente para minimizar o impacto ambiental, oriundo do crescimento econômico e urbano.

Dessa maneira, todas as medidas tornam-se importantes instrumentos para garantia de um futuro com desenvolvimento e preservação ambiental.

Além disso, são ações fundamentais de combate ao Aquecimento Global crescente nas últimas décadas. Dessa forma, busca-se a redução dos poluentes ambientais que afetam diretamente o ar, rios, oceanos e solo.

Ademais, tem-se como objetivo também a melhora na qualidade de vida das pessoas, sobretudo os cidadãos que vivem em grandes centros urbanos, onde os níveis de poluição são muito maiores.

Ações

Podemos destacar como práticas fundamentais das políticas ambientais:

Reciclagem

Redução do consumo de energia

Consumo racional da água

Planejamento urbano por meio de medidas públicas. Além disso, políticas de preservação de áreas verdes, sobretudo em centros urbanos

Utilização de fontes de energia limpa e renovável

Empresas que precisam lidar com potenciais poluentes, devem garantir que os mesmos não acabem descartados no meio ambiente

Projeto educacional sobre ações ambientais sustentáveis

Implantação das normas da ISO 14000 e certificação

Vale destacar que ao acessar sites de grandes empresas e companhias você poderá conhecer as políticas ambientais adotadas por elas.

Afinal, dessa maneira o consumidor poderá saber quais as práticas utilizadas pelas empresas e se elas buscam amenizar os impactos ao meio ambiente.

Por fim, os desafios são enormes, contudo se governantes, empresas, consumidores e cidadãos fizerem suas partes, garante-se uma melhor qualidade de vida para esta e futuras gerações.