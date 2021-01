Prefeito Ronaldo Lopes abrirá ano legislativo próxima semana em Penedo

Os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Penedo terão retorno na próxima quinta-feira, 04 de fevereiro no horário regimental. A abertura dos trabalhos na Casa de Leis penedense, contará com a presença do prefeito Ronaldo Lopes que abrirá o ano legislativo junto aos quinze parlamentares.

Dos veteranos continuam como vereadores do MDB, Bili Marques e Raquel Tavares, pelo partido chegam também à Câmara pela primeira vez os vereadores Irmão João e Val da Banana. O PDT continua com Marcelo Pereira e Júnior do Tó, retornando ao parlamento pelo partido o ex-vereador e secretário de agricultura Messias da Filó e Dr Epson que também saiu vitorioso das urnas no pleito de 2020, para assumir pela primeira vez como vereador.

O REPUBLICANOS devolveu ao parlamento o vereador Derivan Thomaz, edil que obteve a segunda maior votação do último pleito, sendo eleito para seu primeiro mandato o vereador Rodrigo Regueira. Já o PROGRESSISTAS devolveu à Câmara o ex-vereador Marival Oliveira, sendo reeleitos em 2020, os vereadores Roberto da Farmácia e Valdinho Monteiro, este último o mais votado dos 15, obtendo 1305 votos.