Prefeitura de Penedo vai instalar barreiras sanitárias durante festejos do Bom Jesus

A proximidade dos festejos do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo aumenta o nível de alerta, em relação à disseminação do novo coronavírus. Berço da celebração que completa 137 anos, com alterações decorrentes da pandemia, a cidade prepara-se para a maior festa religiosa de Alagoas.

Por conta de sua importância e dimensão, a celebração recebe a devida prioridade por parte da Prefeitura de Penedo. Além do suporte na divulgação, organização e realização, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas viabiliza ações de prevenção e de assistência.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, duas barreiras sanitárias funcionarão no domingo, 10, data do ponto alto da celebração, que é a procissão no Rio São Francisco.

Além dos pontos de controle, uma equipe formada por médicos, paramédicos, enfermeiros e técnicos estará de plantão, ao lado da estrutura montada para as celebrações eucarísticas na Igreja da Santa Cruz , com apoio de ambulâncias.

Antes e depois da procissão fluvial, a imagem do padroeiro do povo ribeirinho será transportada, em carro aberto, pelas ruas de Penedo. Em 2021, não haverá procissão terrestre e nem programação festiva por conta da pandemia.

Preocupada com o possível aumento de contágio, por conta do aumento da quantidade de pessoas circulando na cidade – inclusive de outros lugares –, toda programação religiosa será transmitida, ao vivo, por meio das redes sociais da Prefeitura de Penedo.

Assim, qualquer pessoa poderá acompanhar a celebração, no conforto do seu lar. A opção pelo acompanhamento através da Internet ou sintonizado em emissoras de rádio, visa salvar vidas e também foi sugerida para divulgação, por parte da Diocese de Penedo.

A Prefeitura de Penedo alerta ainda para a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos e pede que as pessoas evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social para minimizar a propagação do coronavírus.

Fernando Vinícius – jornalista Decom/PMP