Aumente o Rendimento da Poupança – Veja Nossas Dicas

Dicas para aumentar o rendimento da poupança

Há algumas maneiras que podem aumentar o rendimento da poupança. Por isso, temos algumas dicas para que aumente o rendimento da sua conta poupança, ainda que seja um rendimento baixo, pode ser importante para aumentar seus ganhos em um longo prazo.

Data de aniversário da conta poupança

O dia em que você fez o depósito na sua conta poupança é a data de aniversário da sua conta poupança. Sendo assim, ao depositar um valor numa data, esse valor terá rendimento exatamente 30 dias depois.

Por isso, muitas pessoas controlam a data de aniversário de sua poupança, já que ao sacar o valor antes da data ele não rende a totalidade dentro da aplicação. Algumas pessoas controlam a data de aniversário da conta, depositando valores sempre no mesmo dia de cada mês.

Data do saque

A lógica sobre a data do saque é a mesma do aniversário da poupança, já que ao realizar um depósito, terá o rendimento otimizado 30 dias depois. Então, caso faça o saque antes desse período, terá um rendimento menor.

Uma opção para reserva de emergência

Além disso, vale lembrar que se a data de aniversário da conta for um feriado ou final de semana, esse crédito será direcionado para o próximo dia útil. Por isso, é importante evitar saques nesse período, deixando apenas para casos de emergências.

Aplicações na mesma data

Para controlar a data do depósito em sua conta poupança, você pode realizar o depósito sempre no dia do seu pagamento, ou ainda, no último dia de cada mês.

Dessa forma, esse controle fica facilitado, bem como, poderá analisar a melhor data para resgatar o seu dinheiro.

Depósitos programados

É possível programar depósitos na conta poupança através de sua conta corrente todos os meses. Muitos bancos oferecem esse serviço de forma gratuita, no entanto, é importante realizar essa programação dentro de um planejamento financeiro pessoal para que não perca o controle sobre a poupança, nem sobre suas contas a pagar.

Reserva de emergência

A conta poupança é uma das opções para reserva de emergência, por isso, a ideia é que os investidores não tenham pressa para realizar os saques. Já que quanto mais tempo o dinheiro ficar na poupança, maior será o retorno do investimento.

No entanto, há outras opções viáveis para viabilizar uma reserva de emergência, como o Tesouro SELIC, falamos sobre essa opção neste artigo, confira.

Características da poupança (Conforme o site da Caixa Econômica Federal)