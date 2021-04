O edital do concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará vai ser divulgado em breve (Concurso SEFA PA 2021). O processo de escolha da banca organizadora foi retomado nesta quarta-feira, 28 de abril. A reabertura do processo foi publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o texto publicado, as propostas para escolha da banca serão abertas em 14 de junho a partir das 9h.O edital de licitação estará disponível nesta quarta, 28.

O processo licitatório para definir a banca organizadora do concurso estava paralisado desde o dia 31 de março, quando o órgão decidiu suspender para readequação do instrumento vinculatório. Agora, o processo foi retomado.

O concurso SEFA-PA contará com o preenchimento de 110 vagas. A informação consta no projeto básico do certame. Além disso, o documento confirma salários, carga horária, etapas de seleção e informação sobre inscrições.

O concurso SEFA-PA 2021 tem as vagas distribuídas da seguinte maneira:

Auditor Fiscal de Receitas Estaduais – 38 vagas imediatas e 62 em cadastro de reserva; e

Fiscal de Receitas Estaduais – 10 vagas imediatas.

Ambos os cargos exigem nível superior. A jornada de trabalho dos cargos será de 30 horas semanais. O regime jurídico de contratação é o Estatutário. Os salários dos cargos já foram definidos, sendo de R$11.910,51 para o cargo de Fiscal de Receitas e R$15.076,58 para a função de Auditor Fiscal de Receitas.

A taxa de inscrição está confirmada no valor de R$150,63, para ambos os cargos.

O concurso vai contar com exame de avaliação de conhecimentos, com Provas Objetivas de conhecimento básico, gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático a ser informado posteriormente. As provas objetivas do concurso serão aplicadas em Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

O certame teve comissão formada pela Seplad para organização do próximo certame e contratação da banca. A comissão de licitação formada foi divulgada no Diário Oficial, edição do dia 18 de dezembro, e ficará responsável por definir a organizadora do próximo concurso público. O grupo de trabalho será composto por:

Edemilson Fagundes Barbosa

Hilda Elizabeth Souto de Vasconcelos Oliveira

Odilene Fernandes da Conceição Santos

Isaias da Costa Mota

Segundo informações da portaria, as decisões serão tomadas e as sessões públicas realizadas por, pelo menos, três dos membros da comissão especial de licitação. A decisão, que já está em vigor, foi assinada pela secretária de planejamento e administração, Hana Ghassan.

“Designar, para integrar a Comissão Especial de Licitação no sentido de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candidatos para a Secretaria da Fazenda.”

O concurso SEFA PA 2021

A expectativa é que o edital seja divulgado em 2021. A Secretaria de Planejamento diz que a expectativa do Governo Estadual é fortalecer ainda mais o serviço público em 2021, realizando novos concursos.

O edital SEFA/PA foi confirmado mais uma vez durante o anúncio de medidas da pasta em homenagem e comemoração a Semana do Servidor Público.

“Vamos fortalecer ainda mais o serviço público com novos concursos em 2021. Serão 3,9 mil vagas nesses dois, e ainda haverá certames na área da Saúde, Fazenda, Procuradoria-Geral e na própria Secretaria de Planejamento e Administração”, confirmou a secretária Hana Gassan.

O presidente da Fenafisco, Charles Alcantara, falou da importância da abertura do concurso o quanto antes, visto que o órgão precisa de reposição de servidores.