Política do MEC deve seguir visão de Bolsonaro, diz ministro Milton Ribeiro

O ministro da Educação Milton Ribeiro participou de reunião com o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, e com outros servidores do MEC.

Na ocasião, o pastor e advogado escolhido por Jair Bolsonaro, disse que “a política do MEC (Ministério da Educação) deve vir e tem que vir em consonância com a visão educacional, do projeto, do senhor presidente da República.”

Ribeiro ainda reforçou que tudo é conversado com Bolsonaro na hora de determinar ações voltadas à educação. “É com ele que eu troco ideias quando quero fazer uma mudança. Em nenhum momento ele ficou sem saber sobre datas ou procedimento nesses nove meses”.

A saber, cerca de dez dias antes da fatídica reunião, os servidores do Inep publicaram uma carta alertando sobre os riscos que o órgão sofre com as nomeações ideológicas e trocas no comando. vale lembrar que desde que tomou posse, Bolsonaro já nomeou quatro nomes para liderar a autarquia. Dupas assumiu no início do mês passado.

Ministro da educação pede sensibilidade a presidente do Inep

Durante a conversa, o ministro da Educação Milton Ribeiro se dirigiu a Danilo Dupas para pedir que leve em consideração a ótica de Bolsonaro.

“Por isso, peço que o senhor [Dupas] tenha sempre a sensibilidade de fazer o que é certo. Quando tiver os dois caminhos, escolha o mais próximo possível da visão que nós temos a respeito da gestão pública, […] bem próxima da visão do presidente da República e da visão do ministro que ele colocou”.

De acordo com fontes do portal UOL, a reunião ocorreu logo após as críticas serem feitas. Até então, o presidente do Inep não havia feito reunião com os servidores. Nos discursos, Dupas e Ribeiro reafirmavam que as nomeações no órgão eram técnicas. “MEC e Inep é lugar de gente técnica, não política”, disse o ministro.

“Algumas politicas e decisões, que respeitam o passado e foram tomadas no Inep, não estavam em concordância nem com o ministro, muito menos com o senhor presidente”, criticou Ribeiro durante o encontro.

A valorização e reconhecimento da equipe também apareceram nas falas dos representantes. “Quero que vocês sintam que fazem parte de uma equipe que está ajudando a mudar o Brasil. De acordo com o trabalho, talento e expertise que vocês realizam, é que nós, lá do gabinete do ministro, vamos eleger o caminho que vamos andar, mas baseados em evidências coletadas pelos senhores de maneira muito direta”, disse Ribeiro.