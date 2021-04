Prefeitura de Penedo prorroga regras de combate à Covid-19

Medidas sobre controle sanitário foram ampliadas até 14 de abril

As medidas em vigor sobre o enfretamento do coronavírus em Penedo estão prorrogadas até o próximo dia 14 de abril.

A ampliação do protocolo foi decidida no Comitê de Gerenciamento de Impactos Econômicos da Crise Relacionada à Covid-19, órgão que reúne representantes da Prefeitura de Penedo, Câmara de Vereadores, Sebrae, Conselho Municipal do Turismo, CDL, Sindicato dos Comerciários e Sindilojas.

A prorrogação das regras atuais de controle sanitário consta na Portaria Conjunta nº 03/2021, documento que pode ser conferido, na integra, clicando na imagem abaixo do texto.

De modo geral, o comércio continua funcionando somente entre terça e sexta-feira, das 9h às 17 horas, com dias e horário diferenciado para venda de alimentos, remédios e itens considerados essenciais, listados na portaria.

Está proibida a realização de música ao vivo, inclusive paredões, assim como campeonatos ou jogos esportivos em qualquer ambiente, público ou privado.

A circulação de pessoas nas ruas de Penedo também permanece restrita, no horário entre 21h e 5 horas.

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem desempenho excelente na campanha de vacinação contra Covid-19 e prioriza o bem estar de toda a população, inclusive instalando tendas nas imediações de agência da Caixa.

Para minimizar os impactos negativos da pandemia entre os mais necessitados, a administração municipal lançou a Campanha Vacina Solidária com objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis.

Ao mesmo tempo, a gestão precisa manter as medidas de prevenção e controle para enfrentar o mais grave problema de saúde pública da história recente do Brasil, onde mais de 322 mil pessoas já perderam a vida para a doença que, a cada dia, causa milhares de óbitos no país.

