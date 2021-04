Ronaldo Lopes e João Lucas visitam obras em andamento no município de Penedo

O prefeito Ronaldo Lopes e o vice-prefeito, João Lucas, têm visitado diversas obras do Governo de Alagoas e também financiadas com recursos próprios do município que continuam em andamento na cidade de Penedo. A semana fecha com o cumprimento de uma extensa agenda de trabalho na zona urbana e também nos povoados.

No bairro Senhor do Bonfim as ações do ‘Meu Bairro Melhor’ continuam a todo vapor. Na comunidade quilombola, a prefeitura irá revitalizar o Mirante do Cristo, a quadra poliesportiva, proporcionará melhor acessibilidade aos pedestres e motoristas, além de contemplar as praças com mais arborização e reparos nas estruturas concretadas.

No Santa Cecília, bairro também conhecido como ‘Matadouro’, Ronaldo e João Lucas visitaram os trabalhos que continuam com a pavimentação asfáltica, realizando o antigo sonho da comunidade de ter suas ruas livres da poeira do verão e da lama do inverno.