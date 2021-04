Secretaria de Cultura de Penedo recupera patrimônio artístico e cultural

Serviços de conservação e restauro preservam o nosso acervo histórico

Decom PMP

Monumentos do riquíssimo acervo histórico, artístico e cultural de Penedo estão sendo restaurados, trabalho minucioso que a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ) desenvolve por meio de equipe especializada em restauro.

Os serviços revelam a qualidade de trabalhos em escultura, a exemplo do busto do ex-prefeito Raimundo Marinho. A peça em bronze instalada na Praça Jácome Calheiros ganhou novo aspecto, sem as marcas da oxidação.

O mesmo processo de restauro também já revitalizou o busto em bronze de outro personagem de destaque na história de Penedo, o empresário e comendador José da Silva Peixoto.

A estátua de São Judas Tadeu e os bustos do alagoano Marechal Floriano Peixoto (segundo presidente do Brasil) e do advogado penedense, deputado federal e senador Clementino do Monte (1859-1948) também serão recuperados pela SEMCLEJ.

Além das figuras renomadas, o trabalho que valoriza o patrimônio público penedense inclui o restauro do Cruzeiro de Pedra da Praça Frei Camilo de Lellis, situada em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos.

O obelisco erguido na parte alta da Praça Frei Camilo de Lellis também será restaurado, assim como o mesmo tipo de marco histórico situado no 3º Centro de Saúde, mais conhecido como Sesp.

“Essa iniciativa da Secretaria de Cultura é muito importante e é só o início do que está planejado para acontecer durante a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes sobre a recuperação do nosso patrimônio histórico e cultural”, destaca a Secretária Municipal de Cultura Alyne Costa.

O Prefeito Ronaldo Lopes foi conferir pessoalmente o andamento do trabalho que cabe ao penedense Cristiano Gregório e sua equipe da empresa Ornatos. Em 2020, eles devolveram a Cruz de Pedra perfeitamente restaurada, atrativo turístico localizado na Praça Clementino do Monte.

Cruz de Pedra representa vitória dos ribeirinhos sobre os holandeses em 1645

“Esse acervo é sinônimo de nossa identidade, então o trabalho de restauração é de interesse público, sem falar que temos o apoio do Iphan, esse órgão parceiro de primeira linha de Penedo na preservação de nossos atrativos”, acrescenta Alyne Costa.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP