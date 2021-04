Trabalhadores rurais de Penedo terão auxílio no período de entressafra da cana-de-açúcar

Governo de Alagoas inclui Penedo no Programa Amigo Trabalhador

Decom Penedo

O Vice-Prefeito João Lucas foi até Maceió e voltou com mais uma boa notícia do Governo de Alagoas para Penedo. O município está incluído no Amigo Trabalhador, programa que auxilia o homem do campo durante o período de entressafra da cana-de-açúcar.

“Esse programa é voltado para ajudar trabalhadores do corte de cana com uma bolsa de quatro meses no valor de R$ 130,00 e, graças a Deus, eu saio muito feliz da capital, com esse projeto em mãos e que já vamos cadastrar os trabalhadores”, informou João Lucas em vídeo publicado nas suas redes sociais.

O benefício é uma ação da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego, pasta administrada por Arthur Albuquerque.

A inclusão de Penedo na ação de amplo alcance social foi tema de reunião realizada na terça-feira, 20, com a assessora técnica de monitoramento do Programa Amigo Trabalhador, Lavínia Madero.

“Considero uma grande vitória para os trabalhadores rurais de Penedo, especialmente os que sobrevivem do corte da cana e ficam desempregados durante a entressafra. Me sinto honrado em fazer parte dessa conquista”, ressaltou o Vice-Prefeito de Penedo.

Além do auxílio que totaliza R$ 520,00 no bolso do trabalhador, o programa prevê a inclusão do beneficiário em orientações educacionais que a Secretaria do Trabalho e Emprego irá ministrar em Penedo.

Texto Fagner Honorato com Decom PMP