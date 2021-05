A importância das mídias sociais nos negócios: 6 Maneiras Fáceis de Ganhar Curtidas no Instagram

Não é segredo para ninguém a importância de ganhar curtidas no Instagram. É justamente o clique duplo na tela que será capaz de definir o seu alcance e espalhar seu conteúdo para um número ainda maior de usuários, fazendo com que muita gente decida comprar curtidas de sites que vendem interação reais e autênticas.

Por mais estranho que possa parecer, um número alto de curtidas pode fazer com que você conquiste ainda mais interações. Isso porque as pessoas são mais suscetíveis a curtir, comentar e compartilhar postagens com grande engajamento.

Além disso, o algoritmo do Instagram trabalha a favor de usuários com muitas interações, pois entende que esse é o tipo de conteúdo que merece ser compartilhado. Por isso, não é exagero afirmar que as curtidas são as principais responsáveis por definir se você será um vencedor ou não.

A boa notícia é que o Instagram também oferece a oportunidade para que qualquer pessoa cresça e conquiste popularidade.

Para isso, basta publicar ótimos conteúdos e ter uma boa estratégia de marketing. Um pouco de paciência também será necessário, afinal, esse é um processo que pode levar anos.

Só que também é possível encurtar esse caminho ao comprar curtidas baratas no Instagram de sites confiáveis, algo que irá possibilitar seu crescimento imediato.

De qualquer maneira, estratégias para crescer organicamente são sempre úteis, então decidimos apresentar algumas delas abaixo.

Publique conteúdos de qualidade

Se você quer mesmo que as pessoas curtam suas publicações, é preciso que você capriche nelas, o que também diz respeito à qualidade das imagens postadas.

Isso não significa que você precisa de uma câmera profissional. Às vezes, um smartphone com uma boa câmera e atenção aos detalhes (posicionamento, iluminação, etc.) são mais que suficientes.

Além disso, uma outra boa opção é criar um feed personalizado. Isso pode ser feito por meio de um layout específico ou pela escolha de uma paleta de cores para suas fotos.

Também é importante não esquecer de caprichar nas legendas, pois são elas que fazem com que os usuários enxerguem suas publicações de modo mais profundo. E sim, uma boa legenda por fazer com que você garanta muitas curtidas.

E para turbinar ainda mais as coisas, uma ótima opção é comprar curtidas baratas no Instagram. Com isso, muitas outras adquiridas organicamente também vão chegar!

Utilize as hashtags ao seu favor

Mais que nunca, é chegado o momento de fazer com que as hashtags trabalhem ao seu favor. Elas são ferramentas extremamente valiosas, podendo ser capazes de aumentar sua visibilidade de número de curtidas.

O mais importante, aqui, é pesquisar bem e descobrir quais as melhores hashtags que você pode incluir em publicações. Além disso, também é possível fazer experimentações e verificar quais funcionam mais para seu conteúdo.

Uma outra dica é buscar aplicativos que listam as principais hashtags de cada nicho.

Para quem não sabe, o Instagram permite a inclusão de até 30 hashtags por publicação. Só que isso não significa que você precisa necessariamente incluir todas elas, afinal, qualidade é muito melhor que quantidade.

Em geral, 12 hashtags são mais que suficientes para que você impulsione a exposição e engajamento de suas publicações.

Não economize nos stories

Isso pode parecer estranho para alguns, mas a verdade é que os stories podem sim auxiliar no aumento do seu número de curtidas.

Ao criar bons stories, o engajamento gerado por eles pode levar você até a página Explorar do Instagram. Quando isso acontecer, é só aguardar pela enxurrada de curtidas que você irá receber em suas publicações.

Só é necessário que você se certifique que seus stories são acessíveis e consigam se conectar verdadeiramente com seu público.

E nada de ter vergonha de se mostrar! De acordo com pesquisas, perfis cujos usuários aparecem mais frequentemente nos stories recebem 35% mais curtidas e interações que contas em que não vemos o rosto do seu dono.

Também não esqueça de incluir hashtags, filtros, enquetes, gifs e stickers em suas stories. Tudo isso estimula o engajamento dos seguidores.

E caso você queira conquistar uma maior exposição imediatamente, é só comprar visualizações nos stories de empresas confiáveis.

Faça Lives!

As lives no Instagram, que agora podem ser realizadas com até quatro pessoas, são mais uma forma de aumentar seu engajamento e fortalecer a relação com seus seguidores. Além disso, essa também é uma maneira eficiente de fazer com que sua audiência se sinta valorizada e conheça um pouco mais sobre você.

Para que elas funcionem, no entanto, é necessário certo planejamento. Primeiro, seu público precisa ser avisado que uma live vai acontecer com certa antecedência e também é necessário fazer alguns lembretes periódicos.

Outra força de aumentar seu engajamento é solicitar que seus seguidores enviem perguntas ou façam sugestões. Depois, é só encaixar esses questionamentos e dicas na sua fala quando estiver ao vivo.

Faça tudo por engajamento

Engajamento é a chave para o sucesso no Instagram. É isso que fará com que você conquiste as curtidas, visibilidade e seguidores que precisa para se destacar.

Por isso, além de comprar curtidas baratas no Instagram, uma boa forma de aumentar ainda mais seu engajamento é realizando sorteios entre os seus seguidores. Todos amam ganhar coisas grátis e sua audiência certamente estará disposta a compartilhar seu conteúdo se essa for a condição para ganhar algum mimo.

Algumas das regras que podem aumentar seu engajamento são:

Compartilhar publicação nos stories

Curtir postagem

Marcar três amigos

E para que tudo funcione da melhor maneira, não esqueça de direcionar a promoção para a sua audiência. Sendo assim, é importante oferecer algo pelo qual eles se interessem.

Descubra o melhor momento de publicar

Se você está dando seu máximo para criar conteúdos de qualidade, nada mais justo que eles recebam a visibilidade que merecem. Então tenha certeza de que você está enviando suas publicações no horário perfeito com auxílio do Instagram Insights, uma das ferramentas oferecidas pelo Instagram para Empresas.

Isso é importante porque as publicações mais recentes são as que ganham destaque no feed dos usuários do Instagram. Felizmente, é possível descobrir em qual horário sua audiência está online e agendar suas publicações sempre para esse momento.

Agora, mãos à obra! Você já sabe como aumentar seu engajamento e curtidas. Aplicando essas dicas, o sucesso não deve demorar a chegar.

Além disso, lembre que comprar curtidas baratas no Instagram pode ser uma boa forma de dar o impulso inicial rumo ao sucesso. Certamente um investimento que vale a pena e pode render ótimos frutos.