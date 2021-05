Auxílio Emergencial 2021: Mais dois pagamentos serão realizados até domingo (23)

Até domingo (23), a Caixa Econômica Federal deve realizar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para mais dois grupos, os nascidos em junho e julho. Nesta sexta-feira (21), a instituição depositou o benefício dos cidadãos nascidos em maio e dos inscritos no Bolsa Família que possuem o dígito final do NIS 4.

Quem têm direito ao auxílio emergencial?

Segundo as novas condições previstas na Medida Provisória 1.039/2021, o benefício está sendo pago as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, com renda bruta mensal de até três pisos salariais, desde que a renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo.

A regra para os segurados do Bolsa Família, continua seguindo o recebimento do benefício que mais for vantajoso. Isso significa que a família permanece no programa que mais lhe render.

Segunda parcela

Confira a seguir os calendários da segunda parcela do auxílio emergencial:

Calendário de depósitos

Nascidos em: 2ª parcela Janeiro 16 de maio Fevereiro 18 de maio Março 19 de maio Abril 20 de maio Maio 21 de maio Junho 22 de maio Julho 23 de maio Agosto 25 de maio Setembro 26 de maio Outubro 27 de maio Novembro 28 de maio Dezembro 30 de maio

Calendário de saques

Nascidos em: 2ª parcela Janeiro 31 de maio Fevereiro 01 de junho Março 02 de junho Abril 04 de junho Maio 08 de junho Junho 09 de junho Julho 10 de junho Agosto 11 de junho Setembro 14 de junho Outubro 15 de junho Novembro 16 de junho Dezembro 17 de junho

Calendário do Bolsa Família

Inscritos NIS 2ª parcela NIS de final 1 18 de maio NIS de final 2 19 de maio NIS de final 3 20 de maio NIS de final 4 21 de maio NIS de final 5 24 de maio NIS de final 6 25 de maio NIS de final 7 26 de maio NIS de final 8 27 de maio NIS de final 9 28 de maio NIS de final 0 31 de maio

Como utilizar o benefício no Caixa Tem?

O benefício é depositado mensalmente na conta poupança social digital do aplicativo Caixa Tem. Por meio dessa plataforma, o dinheiro já pode ser movimentado.

O Caixa Tem disponibiliza uma série de serviços financeiras para melhor atender seus usuários. Portanto, basta somente aguardar que o benefício caia na conta para iniciar com as transações possíveis, antes mesmo que os saques sejam liberados.

Confira as principais funções que podem ser utilizadas nessa situação:

Acesse o aplicativo e selecione a opção “pagar suas contas” que fica logo na tela inicial. É possível digitar o código de barras ou ainda escanear o código do documento por meio da câmera do celular. Após este passo, verifique e confirme as informações e finalize a operação com a sua senha;

Cartão de débito virtual

Esta ferramenta possibilita o usuário fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. Para isso, é necessário gerar o cartão no aplicativo através do ícone “Cartão de Débito Virtual”.

Pagamento nas maquininhas

O aplicativo também oferece a opção “Pague na maquininha”, que é uma forma de pagamento virtual e pode ser feita nos estabelecimentos físicos que são habilitados ao serviço. Para isto, é feito uma leitura de QR Code gerado pelas maquininhas que consiste na visualização pela câmera do celular para efetuar o pagamento.

