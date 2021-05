Auxílio emergencial: CAIXA começa 2ª parcela de até R$375 neste DOMINGO

Atenção, candidatos! Vai começar! A 2ª parcela do auxílio emergencial 2021 está cada vez mais próxima, segundo informações do governo federal. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o cronograma de pagamentos do primeiro lote da primeira parcela do benefício já foi encerrado. Sendo assim, todos ficam na expectativa pela liberação da nova parcela, que está prevista para começar em menos de uma semana: amanhã, domingo, 16 de maio!

Até agora, apesar de muito se discutir sobre um possível aumento do auxílio emergencial, os valores da segunda parcela ainda seguem os mesmos da primeira parcela, ou seja, variando conforme o perfil de cada beneficiário:

R$ 150 de auxílio para famílias que contam com uma única pessoa;

R$ 250 do benefício para casais e famílias com dois ou mais membro;

R$ 375 será para famílias em que as mulheres são as chefes do lar.

É importante destacar que a ordem de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial, versão 2021, vai seguir o mesmo cronograma da primeira liberação, ou seja, de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador. Ademais, é necessário pontuar que o programa conta com dois calendários diferentes para cada parcela, sendo eles para depósito em conta poupança social digital e outro para saque em espécie e transferência bancária.

No primeiro calendário é necessário movimentar o dinheiro do auxílio emergencial digitalmente. Sendo assim, o trabalhador deverá realizar os pagamentos das contas e boletos pelo aplicativo Caixa Tem, usar o cartão de débito virtual ou o QR Code para compras e transferir por PIX para contas de outras titularidades.

Já o segundo calendário, como você já está acostumado, será liberado para saques e transferência. Somente nesse cronograma de pagamentos o usuário poderá sacar o seu benefício em espécie ou realizar a transferência para alguma outra conta de um banco.

Calendário de depósito da segunda parcela

Nascidos em 2ª parcela Janeiro 16 de maio Fevereiro 19 de maio Março 23 de maio Abril 26 de maio Maio 28 de maio Junho 30 de maio Julho 2 de junho Agosto 6 de junho Setembro 9 de junho Outubro 11 de junho Novembro 13 de junho Dezembro 16 de junho

Calendário de saque da segunda parcela

Nascidos em 2ª parcela Janeiro 8 de junho Fevereiro 10 de junho Março 15 de junho Abril 17 de junho Maio 18 de junho Junho 22 de junho Julho 24 de junho Agosto 29 de junho Setembro 1º de julho Outubro 2 de julho Novembro 5 de julho Dezembro 8 de julho

Calendário do Bolsa Família

Inscritos NIS 2ª parcela NIS de final 1 18 de maio NIS de final 2 19 de maio NIS de final 3 20 de maio NIS de final 4 21 de maio NIS de final 5 24 de maio NIS de final 6 25 de maio NIS de final 7 26 de maio NIS de final 8 27 de maio NIS de final 9 28 de maio NIS de final 0 31 de maio

Auxílio emergencial tem valor menor e menos pessoas estão recebendo

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do benefício que está sendo pago é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.

As famílias, em geral, vão receber R$ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, vai receber R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

Nesta nova fase do auxilio emergencial, serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio emergencial de R$ 600. No ano passado, foram 68,2 milhões de pessoas beneficiadas.

Segundo as regras do governo, somente vai receber o valor quem já recebeu no ano passado. Sendo assim, é necessário já está cadastrado. Quem não faz parte dos cadastros não receberá o benefício, uma vez que não haverá novos pedidos.