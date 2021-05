Banco de Oportunidades de Canoas – RS informa novas vagas de Emprego

O Banco de Oportunidades de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS VAGAS Ajudante Geral 5 Contábil 1 Controle de Qualidade 1 Menor Aprendiz Administração 1 Analista de Marketing 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Motorista Carreteiro 1 Auxiliar de Depósito 1 Gerente de Vendas 1 Compras 1 Controlador de Pragas 2 Eletrotécnico 1 Estagio Engenharia Civil 1 Estagio em Direito 1 Estágio Técnico em Edificações 1 Operador de Call Center 50 Estagiário em Ti 5 Estagiário (o) 3 Assistente de Departamento Pessoal 1 Assistente de Contabilidade 1 Mecânico Automotivo 1 Acadêmica de Fonoaudiologia 1 Auxiliar de Segurança Privada 10 Enfermeira 1 Operador de Máquinas CNC 5

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura de Canoas e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Canoas – RS