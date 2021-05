Bullying no trabalho: Como lidar com esse mal?

O bullying no trabalho é uma realidade que pode atrasar o rendimento de qualquer pessoa. É ele quem faz com que a autoestima no trabalho fique fragilizada, além de atrapalhar o crescimento e a auto descoberta de alguém.

Por isso, saber contorná-lo e buscar auxílio adequado é fundamental para uma maior qualidade de vida no trabalho. Para tanto, algumas atitudes podem ser levadas em conta. A seguir, daremos mais detalhes sobre elas.

Como lidar com quadros de bullying no trabalho?

Para lidar com o bullying no trabalho, é preciso se atentar para todos os episódios e circunstâncias em que ele acontece. Lembre-se, antes de qualquer coisa, que conflitos entre colaboradores não necessariamente tem a ver com bullying.

Afinal, o bullying está associado com intimidação, humilhação e assédio moral. Caso essas últimas situações estejam acontecendo com você, veja algumas medidas que podem lhe ajudar:

1- Converse com o “agressor” e tente impor limites saudáveis

Se você tem sentido que a outra pessoa tem passado dos limites, apresentando comentários negativos sobre você e fazendo críticas destrutivas e sem fundamento, converse primeiramente com esse seu colega.

Demonstre os limites das situações e fale abertamente – e com calma – sobre o que tem lhe deixado aflito. Tudo isso fará com que você tenha mais clareza sobre as intenções da outra pessoa: será que ela realmente quer agredir você? Ou, em última análise, ela apenas não percebeu a necessidade de limites?

2- Observe se as intimidações se repetem com outras pessoas

Comece a observar se as intimidações estão acontecendo apenas com você ou se outros colegas de trabalho também estão sofrendo com o bullying. Isso poderá lhe ajudar a ter uma visão mais ampla da situação. Ao mesmo tempo, analise quais pessoas costumam ficar “ao lado” do agressor e compreenda todo o contexto da situação.

3- Anote os acontecimentos, sinalizando quem são as testemunhas

Caso o agressor não se dê conta dos limites que você estabeleceu através de uma conversa franca, comece a anotar todos os acontecimentos de intimidação e assédio no trabalho. Anote a data, o local, o tipo de agressão e lembre-se de sinalizar quem são as testemunhas. Inclusive, vale conversar com as testemunhas, depois, a fim de saber se elas prestaram atenção no ocorrido.

4- Procure o seu superior direto e converse sobre o assunto

Com todas as informações em mãos, procure o seu superior direto para apresentar o problema. Mostre quais são os tipos de intimidação que estão acontecendo e mencione que você já havia comentado, sobre o seu desconforto, diretamente com o seu colega. Assim, o seu superior poderá criar uma política anti bullying no trabalho e, até mesmo, conversar com o seu colega conflituoso.

5- Busque ajuda do RH se sentir necessidade

Caso você perceba que mesmo depois de uma conversa com o superior o bullying no trabalho ainda se manteve, busque ajuda no RH. Vale levar, novamente, as informações sobre as testemunhas e os episódios de agressão.

6- Faça uma denúncia oficial contra o intimidador

Se ainda assim, depois de todas as etapas acima serem cumpridas, o intimidador ainda não diminuir as suas agressões e seguir com o assédio moral, procure um advogado e faça uma denúncia oficial, processando o assediador.

Assim, novamente você deverá apresentar os documentos sobre os acontecimentos e contar com a ajuda das testemunhas para lidar com o problema. Dessa forma, você poderá lidar com o bullying no trabalho e restabelecer o seu equilíbrio na corporação.

Não permita que o bullying aconteça. Cuide da sua saúde mental!