Caixa Econômica Federal Oferece Negociação Online Para Inadimplentes

Caixa Econômica Federal oferece condições especiais para quitação de débitos

A Caixa Econômica Federal oferece condições especiais para pessoas físicas e jurídicas quitarem seus débitos com a instituição.

Sendo assim, é possível negociar e atualizar o contrato com a CAIXA, bem como, conferir as condições especiais para a regularização das dívidas.

Toda a negociação pode ser feita de forma online

Decerto, o melhor é que essa negociação pode ser feita de forma online. A CAIXA tem um ambiente virtual que permite a consulta de dívidas e a verificação de alternativas disponíveis para regularizar sua situação.

É possível acessar o ambiente intitulado “Negociar Dívidas”. Assim sendo, você escolhe entre pagar a dívida à vista ou pagar uma entrada e parcelar o restante em até 96 vezes.

Basta acessar o ambiente e negociar suas dívidas on-line, acesse o Negociar Dívidas e informe os dados solicitados.

Analise seus contratos

Sendo assim, depois de se identificar, poderá analisar os seus contratos com a CAIXA. Aqueles que estiverem em atraso poderão ser renegociados, desde que estejam de acordo com as condições previstas.

Entrada de 10% do valor sobre o valor da dívida

No entanto, conforme informações da CAIXA, as condições previstas são as seguintes: Crédito comercial concedido à pessoa física, com saldo devedor remanescente de até R$ 30 mil, sem garantia real. É exigida entrada mínima de 10% sobre o valor da dívida (prestações em atraso vencidas + prestações vincendas).

Primeiro boleto online e demais via Correios

Assim sendo, poderá escolher a data de pagamento da entrada do acordo, bem como, a quantidade de parcelas que melhor lhe atenderem. Dessa forma, o boleto da entrada é gerado na hora e os próximos são enviados para o seu endereço cadastrado.

Entretanto, para quem deve em outras instituições, pode verificar renegociações oferecidas pelo Feirão Serasa Limpa Nome, pois também permite todo o processo online, com descontos de até 90%.

Aplicativos CAIXA

Dessa forma, os aplicativos da CAIXA funcionam no seu celular, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No APP você renegocia a dívida do seu cartão ou do cartão da sua empresa de forma fácil e rápida.

Você ainda pode:

Consultar e acompanhar a fatura;

Emitir a segunda via do boleto;

Alterar a data de vencimento;

Acompanhar a evolução da dívida;

Gerar a carta de quitação de acordos;

Parcelar a fatura em atraso a qualquer momento.

Negociar dívidas mesmo sem o cartão em mão;

Bem como, simular Acordos em até 96 meses, antes do vencimento da fatura.

Centrais telefônicas da CAIXA

A CAIXA disponibiliza atendimento pelos telefones 4004-0104 (capitais) ou 0800 104 0104 (demais cidades), de segunda a sexta (dias úteis), no horário entre 8h e 20h.

Pessoa jurídica

Para verificar as condições de negociação para a sua empresa, a CAIXA dispõe de especialistas em negociação de dívidas para lhe via WhatsApp, de segunda a sexta (dias úteis), de 8h às 18h, pelo telefone 0800 104 0104.