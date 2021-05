Dilma teria sido a grande golpista, diz Cunha

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, rebateu que tenha sido realizado em um golpe para tirar a ex-presidente Dilma Rousseff na época do impeachment. “A grande golpista foi a Dilma”, declarou o ex-deputado federal. “Deu um golpe no Lula para não deixar ele ser candidato”, completou. A entrevista foi concedida para a CNN na noite deste domingo (16).

Ele teve a prisão revogada no início deste mês, mas já cumpria prisão domiciliar a carca de um ano, devido a pandemia da Covid-19. Preso em 2016 essa foi a primeira entrevista depois deste período.

Ele ainda se defendeu que o processo seguiu as regras legais, com embasamento para tal. “O impeachment é um processo jurídico-político, é um conjunto da obra. Se não tivesse a razão jurídica, seria muito difícil você dar curso, e eu não daria curso.”

“No caso da Dilma, não foi nem propriamente as pedaladas fiscais, [que provocou] o resultado. Dilma, na realidade, praticou atos violando a lei orçamentária, emitiu decretos violando a lei orçamentaria Efetivamente, praticou crime de responsabilidade. Estava no segundo mandato, em uma reeleição em que ela saiu com as pessoas já pedindo o impeachment dela, antes que ela assumisse o segundo mandato. Ganhou uma eleição com gosto de derrota”, explicou.

Ele ainda comentou a perda de apoio político da Dilma, por não conseguir realizar tudo que tinha se comprometido. “Tudo que ela pregou teve que fazer exatamente o contrário, e a sociedade não se conformava. No período do primeiro ano do governo Dilma, a queda de PIB é igual ao tamanho da pandemia agora”.

Posicionamento nas eleições

Frente a um possível segundo turno nas eleições de 2020, Cunha também deu sua opinião na possível polarização entre Bolsonaro e Lula. “Não sou bolsonarista, mas sou antipetista. Eu não voto no PT, não quero o PT de volta para o país, eu já vivi o PT”, disparou.

Ele ainda destacou que não concordou com alguns processos e disse ser “vítima de perseguição”. “Eu concordo que a prisão do Lula foi um absurdo, assim como a minha também o foi. “Já vivi o PT. Não quero o PT de volta. Eu concordo que a prisão do Lula foi um absurdo, assim como a minha também o foi”, relatou.

Cunha chegou a ficar 4 anos e 5 meses na cadeia, após condenação que envolvia a Lava Jato. A sentença foi dada pelo ex-juiz Sérgio Moro

“Lava Jato era uma operação contra a política, não era contra o PT. Era para destruir todo mundo. Quando Moro saiu para ser ministro, tirou a toga e apareceu a plaquinha de político que ele era”, disse.

Ele ainda afirmou que a operação foi negativa para o país. “Ela acabou com as empresas, desvirtuou investimentos, perdeu emprego, perdeu arrecadação federal e consequentemente estadual. Prejudicou o país como um tudo”.